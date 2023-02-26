Быстров — о скандале с Венделом: если банан кто‑то бросил, это не значит, что он расист

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что не увидел расизма в эпизоде с брошенным бананом в футболиста «Зенита» Вендела во время матча Кубка России с «Волгой» (3:0).

«Я был на стадионе, матч отличный, болельщики создали прекрасную атмосферу. Расизма и близко не видел. Если банан и мог кто‑то бросить, то это не значит, что он расист. Просто у него была связка бананов, он наелся и решил поделиться ими. Возможно, кто‑то попросил банан. Я бы санкции не применял за такое, — сказал Быстров «Матч ТВ».

Вендел в матче с «Волгой» отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место Даниле Козлову.