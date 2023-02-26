Андрей Аршавин прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Волгой»
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итог матча Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).
«Нужно было совершить подвиг, чтобы и поле было в нормальном состоянии для этого времени года, и стадион. Это всё получилось. «Зенит» тоже не валял дурака, не отбывал номер, а сделал то, что нужно было сделать. Думаю, все стороны этого матча должны быть довольны», — приводит слова Аршавина „Матч ТВ“.
Напомним, за «Зенит» во вчерашнем матче отличились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. В нынешнем сезоне РПЛ после 17-ти сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 42 очка. У идущего на втором месте «Спартака» — 36 очков.
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