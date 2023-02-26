Анчелотти: в следующем сезоне Родригес будет в основной команде

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру 18-летнего нападающего «сливочных» Альваро Родригеса.

«В следующем сезоне Альваро будет в основной команде. Немногие обладают его качествами. Его рост является преимуществом, он хорошо обращается с мячом, обладает опасным ударом головой. Идея в том, чтобы он был в основной команде. В этом сезоне он может быть с нами и с молодёжной командой. Мы с Раулем хорошо справимся.

Что требуется от Родригеса?.. Высота в центре, потому что в таких играх часто не хватает высоты. Думаю, нам нужно было поставить больше игроков в центре нападения", — приводит слова Анчелотти Marca.

В матче 22-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1) Родригес отличился забитым голом.

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