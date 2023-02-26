Тренер «Торпедо» Савичев: Талалаев — смелый человек. Он не «ставит автобус»
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Тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил стиль наставника автозаводцев Андрея Талалаева. Специалист возглавил московский клуб по ходу сезона.
«Андрей Викторович — тренер новой формации. Он знает и понимает, что нужно делать, чтобы команда осталась в лиге. Андрей Викторович очень смелый. Прийти в команду, которая идет на последнем месте, это непросто. Тем более, что у него наверняка были и другие предложения.
Мне нравятся его методы работы, начиная от мелких деталей. Нравится, что он строит темповой футбол, призывает навязывать высокий прессинг, потому что важно играть в свой футбол, а не «ставить автобус». Надеюсь, что теперь, когда произошло усиление, мы сохраним место в премьер‑лиге», — цитирует Савичева «Матч ТВ».
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