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Полиция разыскивает фаната, бросившего банан в сторону футболиста «Зенита» Вендела

Полиция разыскивает фаната, бросившего банан в сторону футболиста «Зенита» Вендела
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Полиция разыскивает фаната, бросившего банан в сторону бразильского футболиста «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0), информирует телеграм-канал Baza.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже изъяли камеры наблюдения со стадиона и смогли вычислить человека, бросившего банан. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.

Инцидент произошёл в самой концовке встречи Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске. На 90+1-й минуте, Когда Вендел шел на замену, в его сторону прилетел банан. При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому за какую именно команду он болел пока неизвестно.

В Российском футбольном союзе позднее также сообщили, что Контрольно-дисциплинарная комиссия организации рассмотрит данный инцидент.

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