Полиция разыскивает фаната, бросившего банан в сторону футболиста «Зенита» Вендела

Полиция разыскивает фаната, бросившего банан в сторону бразильского футболиста «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0), информирует телеграм-канал Baza.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже изъяли камеры наблюдения со стадиона и смогли вычислить человека, бросившего банан. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.
Инцидент произошёл в самой концовке встречи Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске. На 90+1-й минуте, Когда Вендел шел на замену, в его сторону прилетел банан. При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому за какую именно команду он болел пока неизвестно.
В Российском футбольном союзе позднее также сообщили, что Контрольно-дисциплинарная комиссия организации рассмотрит данный инцидент.
- 26 февраля 2023
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:31
-
08:01
-
05:50
-
05:30
-
04:58
-
04:45
-
04:42
-
04:22
-
04:01
-
03:50
-
03:49
-
03:18
-
02:55
-
02:53
-
02:51
-
01:39
-
00:53
-
00:50
-
00:37
-
00:31
-
00:20
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:01
- 25 февраля 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:37
-
23:19