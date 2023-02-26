Клопп: нынешний сезон «Ливерпуля» не войдёт в историю, но мы должны его преодолеть

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил дальнейшие перспективы в сезоне после ничьей (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

«Мы продолжаем идти. Я вижу в глазах журналистов, а также в глазах игроков, что мы будто бы проиграли матч, хотя мы не проиграли. Мы часто действуем себе назло, но вы не можете страдать из-за собственной истории. Это было бы просто смешно. Нынешний сезон не войдёт в книги по истории, его не будут пересматривать снова и снова, про него не будут сняты фильмы или что-то в этом роде. Но мы должны преодолеть его в любом случае, и мы это сделаем. Всё нормально, мы набрали очко», — приводит слова специалиста официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» находится на седьмом месте в чемпионате Англии.