Роналду обратился к одноклубникам после хет-трика в матче чемпионата Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях обратился к одноклубникам после игры 18-го тура чемпионата страны против «Дамака» (3:0), в которой португалец оформил хет-трик, забив все три мяча.
На своей странице в социальных сетях Роналду выложил фотографии со вчерашнего матча, поделившись эмоциями от победы и поблагодарив партнёров по команде.
«Это была особенная ночь. Отлично поработали, парни!» — подписал фотографии Роналду.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул английский клуб из-за конфликта с руководством и тренером.
За последние пять матчей португалец оформил два хет-трика и поучаствовал во всех десяти последних голах «Аль-Насра», оформив восемь забитых мячей и две результативные передачи. Роналду занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» набрал 43 очка в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Аль-Иттихад» на два очка.
- 26 февраля 2023
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