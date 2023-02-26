«На Бернабеу всё ёщё ничего нового». «Атлетико» выложил фото повреждённой ноги Корреа

Мадридский «Атлетико» выложил в своём «твиттере» фото ноги полузащитника Анхеля Корреа с кровавыми ссадинами после матча с «Реалом» (1:1).

Фото: Твиттер «Атлетико»

«Это нога нашего „агрессора“. На Бернабеу всё ещё ничего нового», — написал клуб в соцсети.

При счётё 0:0 Корреа получил красную карточку за удар Рюдигера локтем. После матча «Атлетико» написал в «твиттере»: «ничего нового на Бернабеу». В предыдущей встрече команд «Атлетико» также оказался в меньшинстве после удаления Стефана Савича в дополнительное время четвертьфинала Кубка Испании.

«Реал» набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Атлетико» с 42 очками располагается на четвёртой строчке. Лидером соревнования является «Барселона» (59 баллов), сыгравшая на один матч меньше.