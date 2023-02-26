Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На Бернабеу всё ёщё ничего нового». «Атлетико» выложил фото повреждённой ноги Корреа

«На Бернабеу всё ёщё ничего нового». «Атлетико» выложил фото повреждённой ноги Корреа
Комментарии

Мадридский «Атлетико» выложил в своём «твиттере» фото ноги полузащитника Анхеля Корреа с кровавыми ссадинами после матча с «Реалом» (1:1).

Фото: Твиттер «Атлетико»

«Это нога нашего „агрессора“. На Бернабеу всё ещё ничего нового», — написал клуб в соцсети.

При счётё 0:0 Корреа получил красную карточку за удар Рюдигера локтем. После матча «Атлетико» написал в «твиттере»: «ничего нового на Бернабеу». В предыдущей встрече команд «Атлетико» также оказался в меньшинстве после удаления Стефана Савича в дополнительное время четвертьфинала Кубка Испании.

«Реал» набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Атлетико» с 42 очками располагается на четвёртой строчке. Лидером соревнования является «Барселона» (59 баллов), сыгравшая на один матч меньше.

Новость по теме
«Атлетико» в соцсети: ничего нового на Бернабеу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023