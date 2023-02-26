Григорий Иванов: в клубе все в шоке, я лично знал Алексеева. «Урал» будет помогать семье

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря молодёжной команды Давыда Алексеева и сообщил, что клуб будет помогать семье погибшего воспитанника. О смерти 19‑летнего футболиста «Урал» сообщил в субботу.
«Еще ничего конкретно не знаем. Мы отдали парня в аренду, он съездил там на сборы, все было нормально, а тут вот так вот. Не знаю даже, что сказать, сами в шоке. Родителей жалко, его жалко. Хороший мальчишка — кого‑кого, а его я лично знал, и шутили мы с ним. Хороший парень. Я все еще отойти не могу.
Конечно, как‑нибудь поможем семье. Трагедия только вчера случилась, никто не знает, что делать, куда бежать. Все решится, и, конечно, будем помогать», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Давыду было 19 лет. Он является воспитанником академии «Урала». Вратарь выступал за «Урал-2» и за молодёжную команду екатеринбуржцев. В 2021 году Алексеев принял участие в сборах с основной командой и сыграл в товарищеских матчах. Последним клубом игрока было «Динамо» из Владивостока.
Матч Фонбет Кубка России между «Уралом» и «Ростовом» в Екатеринбурге начнётся с минуты молчания в память об Алексееве.
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