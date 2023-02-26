Капитан «Акрона» — о матче Кубка России с «Торпедо»: это же не «Бавария» и не «Интер»

Полузащитник и капитан «Акрона» Константин Савичев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с московским «Торпедо». Встреча пройдёт сегодня, 26 февраля, в Тольятти и начнется в 12:00 мск.

«Мы всегда играем на победу, нам хочется пройти еще дальше. Мы уже вошли в историю, но мы на этом не останавливаемся. Это уже, как говорится, прошлый день, сейчас мы хотим двигаться дальше.

По силам ли обыграть «Торпедо»? Почему нет? Я считаю, что нам любую команду обыграть по силам. При всем уважении к сопернику, но это же не «Бавария» и не «Интер».

Мы для себя не разделяем турниры на главные и не главные, для нас каждая игра сейчас важная. Первая игра в Кубке, а значит, она сейчас главная», — приводит слова Савичева пресс‑служба Кубка России.

«Акрон» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.