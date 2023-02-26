Осимхен рассказал, как относится к сравнению с Холандом

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос о сравнении с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Думаю, что этот сезон стал потрясающим для меня, и я счастлив окрепнуть в этом сезоне. Считаться одним из лучших нападающих Европы — это значимо для меня, это огромная мотивация, поэтому я хочу продолжать в том же духе, забивая голы для команды и приближаясь к нашей общей цели.

Сравнение с Холандом? Конечно, Холанд также является лучшим бомбардиром, вы должны отдать ему должное. Это был один из лучших сезонов в моей карьере, я надеюсь продолжать в том же духе, и надеюсь, что в конце сезона у всех нас будет повод для радости", — приводит слова Осимхена Football Italia со ссылкой на DAZN.