Тренер «Торпедо» Савичев: у Игнашевича не получились отношения с болельщиками
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Тренер «Торпедо» Николай Савичев рассказал, почему бывший наставник автозаводцев Сергей Игнашевич покинул московский клуб.
«Мне нравилась его стратегия, стиль игры его команды. Не получилось только в одном — в отношении с болельщиками. Мы очень тесно связаны с ними. Как‑то их контакт не задался, недопонимания копились комом. Поэтому Николаич и решил уйти из «Торпедо». Может быть, и правильно ушел. Сейчас в «Балтике», тьфу‑тьфу, получается. Тренер с будущим — я бы его так назвал.
В том числе выступление за «Локомотив» и ЦСКА тоже сыграло свою роль. Вдобавок после одной из игр случился микроконфликт, который негативно повлиял на отношения главного тренера с болельщиками», — цитирует Савичева «Матч ТВ».
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