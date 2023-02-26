«Торпедо» и «Акрон» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 26 февраля, состоится матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном». Команды будут играть на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по мск.

Команды огласили стартовые составы на игру:

«Акрон»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Палиенко, Эльдарушев.

«Торпедо»: Довбня, Юзепчук, Журавлёв, Кутепов, Шляков, Нетфуллин, Кожемякин, Орехов, Кухарчук, Караев, Турищев.

«Акрон» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.