«Тоттенхэм» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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В матче 25-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Англии команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Челси» отличились защитники Калиду Кулибали и Рис Джеймс. У «шпор» голами отметились полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг и нападающий Гарри Кейн.
«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 42 очка после 24 матчей. «Челси» находится на 14-й строчке, заработав 31 очко в 23 играх.
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