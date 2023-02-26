«Тоттенхэм» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Англии команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Челси» отличились защитники Калиду Кулибали и Рис Джеймс. У «шпор» голами отметились полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг и нападающий Гарри Кейн.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 42 очка после 24 матчей. «Челси» находится на 14-й строчке, заработав 31 очко в 23 играх.