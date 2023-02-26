Источник: Ле Гре покинет пост президента FFF в следующий вторник

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре подаст в отставку на заседании исполнительного совета организации в следующий вторник. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Решение было принято на фоне быстрого снижения поддержки после окончательных выводов правительственной проверки ФФФ, которая, в частности, обвиняет его в многочисленных случаях сексуальных домогательств. Выводы аудиторов были переданы властям, и прокуратура начала расследование по факту «травли и сексуальных домогательств». Ле Гре отрицает обвинения.
Ле Гре занимал должность главы федерации с 2011 года, но в начале января отошёл от своих обязанностей, в том числе, из-за пренебрежительного комментария о шансах Зинедина Зидана возглавить сборную Франции.
- 26 февраля 2023
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