Федотов: уверен, что исправим ситуацию с реализацией и незабитыми пенальти

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о проблемах команды с реализацией и незабитом пенальти в первой четвертьфинальной игре Кубка России (Путь РПЛ) с «Краснодаром» (3:0).

«Могли выиграть крупнее? Здесь нельзя не отметить фантастические действия Сафонова. Четыре-пять эпизодов этого матча он отыграл просто потрясающе.

Ещё один нереализованный 11-метровый удар? Думаю, в ближайшее время мы это исправим. Наверное, есть некий психологический аспект. На сборах, когда нет давления, игрокам не хватило концентрации, плюс в то время они работали под нагрузками. Главное, чтобы мы зарабатывали эти пенальти своей активной атакующей игрой.

Поменять бьющего? Посмотрим, проанализируем. В любом случае, не сомневаюсь, что исправим ситуацию», — приводит слова Федотова BobSoccer.ru.