«Волга» сделала заявление после расистского инцидента в матче с «Зенитом»

В ульяновской «Волге» осудили поступок болельщика, бросившего банан в игрока «Зенита» Вендела. Эпизод произошёл во время матча Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жёсткая и принципиальная позиция. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы разобраться с возникшей ситуацией! ФК «Волга» всегда осуждал, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы. В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя», — говорится в заявлении «Волги» на официальном сайте клуба.