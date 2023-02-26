Тренер «Торпедо»: в начале сезона мы играли составом уровня Первой Лиги
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Тренер «Торпедо» Николай Савичев заявил, что в начале сезона автозаводцы играли составом уровня команд Первой Лиги.
«Когда вышли в РПЛ, все надеялись на укрепление. Чтобы играть в высшей лиге, надо иметь более качественных футболистов. У нас было много достаточно возрастных исполнителей, которые, безусловно, умеют играть, но тут другие скорости, темп и единоборства.
У нас был состав уровня Первой лиги. Конечно, в РПЛ таким составом играть достаточно тяжело. Один матч провести можно, но гонять так весь чемпионат и занять достойное место очень непросто», — цитирует Савичева «Матч ТВ».
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.
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