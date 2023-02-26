Товарищеский матч России и Ирана состоится 23 марта в Тегеране

Товарищеский матч, в котором сыграют сборные России и Ирана по футболу, состоится 23 марта в Тегеране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор по связям с общественностью федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави объявил место и дату проведения матча. Он также упомянул, что в ходе поездки в Иран министра спорта РФ Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова между Федерацией футбола Ирана и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.

В 2022 году сборная России приняла участие в трёх товарищеских матчах. Россияне обыграли Кыргызстан (1:2), а встречи с Таджикистаном и Узбекистаном завершились нулевыми ничьими. Все матчи проходили в гостях. Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях.