Кавазашвили: Тавареш — единственный из легионеров, кто подходит под стиль «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новичке красно-белых Томаше Тавараше.

«Томаш Тавареш — отличный трансфер для «Спартака». Он сразу же усилил команду, когда появился на поле. Я уверен, что он поможет «Спартаку» в РПЛ.

Тавареш — единственный из легионеров, кто подходит под агрессивный, темпераментный стиль «Спартака». Будет интересно посмотреть на него в матчах чемпионата России», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

До последнего времени права на игрока принадлежали лиссабонцам, при этом в прошлом сезоне он выступал в аренде за «Базель» под руководством Гильермо Абаскаля. «Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей.