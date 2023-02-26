Георгий Мелкадзе: сейчас «Спартак» — единственный конкурент «Зенита»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Возможно ли вообще бороться с «Зенитом»? Конечно возможно. Еще 13 туров впереди – это 39 потенциальных очков, никто не мешает тебе побеждать в каждом матче. Если ЦСКА выиграет все матчи, то «Зенит» в любом случае потеряет очки. Это сделать очень тяжело, но всё возможно. На данный момент «Спартак» — это единственный конкурент «Зенита», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 42 набранными очками после 17 сыгранных матчей. «Спартак», идущий в турнирной таблице вторым, отстаёт от петербуржцев на шесть очков.

Георгий Мелкадзе в текущем сезоне РПЛ принял участие в 14 матчах «Сочи», забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.