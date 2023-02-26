Спортивный директор дортмундской «Боруссии»: мы попытаемся продлить контракт Беллингема

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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался об английском полузащитнике Джуде Беллингеме, являющегося одной из главных трансферных целей для ряда топ-клубов Европы.

«Мы попытаемся продлить его контракт. Мы ещё не говорили с Джудом и его семьёй. Игрок спокоен и полностью сосредоточен на футболе», — приводит слова Келя ZDF.

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний англичанин сыграл за дортмундскую «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 110 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что игрок готов к переходу в «Ливерпуль» грядущим летом. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала», «Челси» и «ПСЖ».