«РБ Спорт»: Черников продлил контракт с «Краснодаром» до 2026 года

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников не покинет кубанский клуб этим летом, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, игрок продлил соглашение с клубом ещё до начала текущего сезона.
Новый контракт Черникова с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Прошлое соглашение было рассчитано до конца текущего сезона -2022/2023.
В текущем сезоне Александр Черников провел семь матчей в РПЛ. 22-летний футболист впервые вернулся на поле в игре 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (0:3) после повреждения, полученного им 3 сентября в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).
«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимнего перерыва «быки» 5 марта встретятся с «Торпедо».
- 26 февраля 2023
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