Кавазашвили: отсутствие Fan ID не повлияло на ситуацию с Венделом и бананом

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал инцидент с брошенным в игрока «Зенита» Вендела бананом, произошедший во время матча Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Отсутствие Fan ID на этом матче никак не повлияло на инцидент. Хулиганы, которые проявляют свой необузданный характер при любой возможности, есть везде. Есть у него паспорт болельщика или нет – никакой разницы. Это единичный случай, не нужно его раскручивать и трубить: «Ой, что творится на наших стадионах». На этот случай, по моему мнению, не нужно обращать внимание.

Санкции, на мой взгляд, будут зависеть от резонансности этого события. Были уже такие случаи, когда в именитых бразильцев, выступающих в европейских клубах, бросали бананы. Этим пытались унизить бразильских спортсменов, якобы напоминая, что они произошли от обезьян», – цитирует Кавазашвили Metaratings.