«Торпедо» уступило «Акрону» и вылетело из Кубка России

Сегодня, 26 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт в игре на 26-й минуте открыл Константин Савичев. Он реализовал пенальти. Вскоре Абу-Саид Эльдарушев укрепил преимущество команды Евгения Калешина. Отметим, что чёрно-белые завершали встречу в большинстве. Во втором тайме игрок жигулёвского клуба Данил Полубояринов был удалён с поля. Таким образом, подопечные Андрея Талалаева покинули розыгрыш Кубка России.
«Акрон» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.
- 26 февраля 2023
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