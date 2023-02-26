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«Торпедо» уступило «Акрону» и вылетело из Кубка России

«Торпедо» уступило «Акрону» и вылетело из Кубка России
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Сегодня, 26 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 26-й минуте открыл Константин Савичев. Он реализовал пенальти. Вскоре Абу-Саид Эльдарушев укрепил преимущество команды Евгения Калешина. Отметим, что чёрно-белые завершали встречу в большинстве. Во втором тайме игрок жигулёвского клуба Данил Полубояринов был удалён с поля. Таким образом, подопечные Андрея Талалаева покинули розыгрыш Кубка России.

«Акрон» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 февраля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Савичев – 26'   2:0 Эльдарушев – 38'
Удаления: Полубояринов – 58' / нет
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