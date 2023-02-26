Владимир Федотов высказался в преддверии ответной игры ЦСКА с «Краснодаром» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об ответной игре с «Краснодаром» (3:0) после победы в первом матче 1/4 финала Кубка России (3:0).

«Мы прекрасно понимаем, что любой счёт после первого матча не гарантирует выход в следующую стадию. Если думать иначе, расслабиться раньше времени, то тебя просто растопчут. В футболе возможно всё, примеров более чем достаточно. Наша задача – провести определенную работу в этом отношении. Безусловно, пока сделано лишь полдела. В Краснодаре также постараемся сыграть в свой футбол. Возможна ли хотя бы минимальная ротация с учётом добытого преимущества по итогам первой игры? Ближе к матчу оценим уровень готовности футболистов, тогда и примем решение», — приводит слова Федотова BobSoccer.ru.