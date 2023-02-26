Нигматуллин: «Спартак» фаворит в ответном матче. У «Локомотива» лёгких игр не ожидается

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от ответного матча красно-зелёных со «Спартаком» в четвертьфинале финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Для «Спартака» сейчас каждый матч — кубковый и в каждом матче нужно побеждать. Прежде всего, «Спартак» является фаворитом, потому что победил в первом матче и играет дома. У «Локомотива» лёгких игр не ожидается в этом сезоне.

Нужно преодолевать себя, трудности, стремиться к дерзкой игре и дерзким результатам. Только так «Локомотив» сможет выправить положение в этом сезоне. Начать можно прямо с Кубка», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тигр Чемп на матче «Локомотив» — «Спартак»