Нигматуллин: «Спартак» фаворит в ответном матче. У «Локомотива» лёгких игр не ожидается
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от ответного матча красно-зелёных со «Спартаком» в четвертьфинале финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Для «Спартака» сейчас каждый матч — кубковый и в каждом матче нужно побеждать. Прежде всего, «Спартак» является фаворитом, потому что победил в первом матче и играет дома. У «Локомотива» лёгких игр не ожидается в этом сезоне.
Нужно преодолевать себя, трудности, стремиться к дерзкой игре и дерзким результатам. Только так «Локомотив» сможет выправить положение в этом сезоне. Начать можно прямо с Кубка», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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Тигр Чемп на матче «Локомотив» — «Спартак»
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