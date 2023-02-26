Тен Хаг: обыграть «Ньюкасл» очень сложно, но мы приложим все усилия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

«Это трудная игра со сложным соперником. Их очень трудно обыграть, и это большой комплимент для них, но мы должны найти способ победить их, несмотря ни на что. И поэтому мы приложим все усилия. Со всем уважением к сопернику и к тому, что делает тренер Эдди Хау. За ними приятно наблюдать со стороны, у них хорошая команда и дух. Так что да, это будет отличный матч двух очень хороших команд.

Есть ли изменения в подготовке к финалу? Многие вещи мы оставляем прежними, сохраняя последовательность. Но да, это финал, поэтому нужно что-то особенное. Мы добавим что-то особенное", — сказал тен Хаг Sky Sports.