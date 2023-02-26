Сарвели сделал выбор между Месси и Роналду
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели сделал выбор между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Оба», — сказал Сарвели в интервью YouTube-каналу «Сочи».
Сарвели забил четыре гола в 17 матчах нынешнего сезона. «Сочи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. 24 февраля сочинцы провели заключительные матчи на тренировочных сборах, обыграв «Химки» (2:0) и «Балтику» (1:0). В ближайшем матче после возобновления сезона «Сочи» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 5 марта.
Лионель Месси сейчас выступает за французский «ПСЖ», а Криштиану Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра».
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