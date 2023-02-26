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Владимир Гранат: в матче со «Спартаком» «Локомотиву» нечего терять. Думаю, Дзюба забьёт

Владимир Гранат: в матче со «Спартаком» «Локомотиву» нечего терять. Думаю, Дзюба забьёт
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России «Спартак» — «Локомотив». В первой игре «Спартак» одержал победу с минимальным счётом.

«Хочется более яркой игры, хотя и первый матч получился хорошим. Как и всем болельщикам, хотелось бы побольше голов и голевых моментов, всё-таки два гранда играют.

Больше шансов на проход дальше у «Спартака», они играют дома при своих трибунах. К тому же на них положительно влияет победа в первом матче. С другой стороны, «Локомотиву» терять нечего, поэтому, надеюсь, получится яркий и весёлый матч. Дзюба удачно играет против «Спартака», но в прошлом матче попал в штангу? Думаю, он забьёт в ответном матче», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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