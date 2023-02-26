«Тоттенхэм» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Челси». Главный арбитр матча Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 16:30 мск. Стали известны составы команд.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Эмерсон, Дэвис, Скипп, Хёйбьерг, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Силва, Кулибали, Чилуэлл, Лофтус-Чик, Фернандес, Зиеш, Хаверц, Феликс, Стерлинг.

Ранее «Челси» и «Тоттенхэм» встречались в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Тогда матч завершился вничью (2:2), а после финального свистка между главными тренерами команд произошла стычка, в результате которой Антонио Конте и Томас Тухель получили красные карточки.