«Тоттенхэм» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Челси». Главный арбитр матча Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 16:30 мск. Стали известны составы команд.
«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Эмерсон, Дэвис, Скипп, Хёйбьерг, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.
«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Силва, Кулибали, Чилуэлл, Лофтус-Чик, Фернандес, Зиеш, Хаверц, Феликс, Стерлинг.
Ранее «Челси» и «Тоттенхэм» встречались в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Тогда матч завершился вничью (2:2), а после финального свистка между главными тренерами команд произошла стычка, в результате которой Антонио Конте и Томас Тухель получили красные карточки.
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