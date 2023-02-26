Максименко: Мартинес — красавчик! С его поведением другая история

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от игры голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира в Катаре и ответил, кого на данный момент считает лучшим игроком в мире на своей позиции.
«Перед чемпионатом мира ставил на Германию. Играли они неплохо, но при этом была низкая реализация моментов. Вот взгляд диванного эксперта со стороны. К концу турнира стал переживать за Аргентину, к шансам которой относился скептически до старта чемпионата мира, а после проигрыша Саудовской Аравии — тем более. Хотя, возможно, именно тот матч аргентинцев и подстегнул.
Я начал смотреть финал с дополнительного времени, поскольку не сразу смог найти трансляцию на отдыхе. Мартинес — красавчик! Сделать такой сейв в самой концовке игры… С его поведением другая история: мне бы даже в голову не пришло так поступить, но аргентинцы — люди эмоциональные.
Лучший вратарь мира? Мне каждый год задают этот вопрос, и каждый раз у меня новый вариант! За Нойером я слежу постоянно, но сейчас с особым интересом наблюдаю за Зоммером. Нравится его манера игры», – приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».
- 26 февраля 2023
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