Экс генеральный директор «Спартака» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Локомотивом» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«У «Локомотива» есть возможность отыграться. Ещё ничего не решено. Преимущество небольшое есть у «Спартака». Да, можно играть на ничью, но это опасно. «Спартак» играет у себя на стадионе, в этом плане им будет полегче. Если «Локомотив» покажет себя как во втором тайме прошедшего матча, «Спартаку» будет сложно.
В первом тайме красно-белые очень хорошо играли. Для первой официальной игры года, ещё и при такой температуре, это хорошо, мне очень понравилось. Быстро играли, мяч держался. Создали немного опасных моментов у ворот «Локомотива». Подходы были, но игроки не завершали. Во второй половине подсели, не знаю почему. Либо замены повлияли, либо не хватило физики», — цитирует Шавло «РБ Спорт».
- 26 февраля 2023
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