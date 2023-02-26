У «Ливерпуля» 14 ударов в каркас ворот в сезоне АПЛ. Больше нет ни у одной команды лиги
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Игроки «Ливерпуля» 14 раз ударили в каркас ворот соперников в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Squawka.
Сообщается, что ни одна команда первенства не попадала в штангу/перекладину большее количество раз. В гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:0), который завершился ночью 26 февраля мск, мерсисайдцы дважды попали в каркас ворот соперника.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. «Красные» набрали 36 очков в 23 матчах. Лидирует лондонский «Арсенал» (57 очков в 24 играх). В среду, 1 марта, «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», который находится на 15-м месте. Игра начнётся в 23:00 мск.
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