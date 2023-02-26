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Голы Агаларова и Садулаева принесли «Ахмату» победу над «Уфой» в матче Кубка России

Голы Агаларова и Садулаева принесли «Ахмату» победу над «Уфой» в матче Кубка России
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Сегодня, 26 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между «Уфой» и «Ахматом». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 36-й минуте счёт открыл нападающий грозненцев Гамид Агаларов, ранее выступавший за уфимцев. Антон Швец прорвался по центру и длинной передачей разрезал оборону хозяев. Агаларов выскочил на ворота и отправил мяч в верхний угол. В конце первого тайма Лечи Садулаев укрепил преимущество команды Сергея Ташуева. Игрок взял инициативу на себя, проскочил между двух соперников и с радиуса штрафной хлёстко пробил в угол — вратарь не дотянулся.

Во второй половине встречи Дилан Ортис сократил разницу в счёте. Колумбиец с пенальти аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот. Гиорги Шелия не угадал направление удара и завалился в противоположную сторону.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 февраля 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Агаларов – 37'   0:2 Садулаев – 45'   1:2 Ортис – 67'
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