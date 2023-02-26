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Тен Хаг назвал матч на «Уэмбли», который понравился ему больше всего

Тен Хаг назвал матч на «Уэмбли», который понравился ему больше всего
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг навал любимый матч на стадионе «Уэмбли», который видел по телевизору.

«Думаю, могу вспомнить. Вероятно, игра сборной Нидерландов с Англией. Там всегда проводятся большие игры. Я также видел много матчей Кубка Англии. Я помню из своего детства, что всегда смотрел финал Кубка Англии, поэтому я видел многие из них», — сказал тен Хаг Sky Sports.

Сегодня, 26 февраля, на «Уэмбли» пройдёт финал Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра начнётся в 19:30 мск. В полуфинале турнира «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ноттингема». В чемпионате Англии «Ньюкасл» находится на пятом месте, а «Манчестер Юнайтед» — на третьем.

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