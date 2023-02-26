Тен Хаг назвал матч на «Уэмбли», который понравился ему больше всего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг навал любимый матч на стадионе «Уэмбли», который видел по телевизору.

«Думаю, могу вспомнить. Вероятно, игра сборной Нидерландов с Англией. Там всегда проводятся большие игры. Я также видел много матчей Кубка Англии. Я помню из своего детства, что всегда смотрел финал Кубка Англии, поэтому я видел многие из них», — сказал тен Хаг Sky Sports.

Сегодня, 26 февраля, на «Уэмбли» пройдёт финал Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра начнётся в 19:30 мск. В полуфинале турнира «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ноттингема». В чемпионате Англии «Ньюкасл» находится на пятом месте, а «Манчестер Юнайтед» — на третьем.