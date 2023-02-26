«Интер» сенсационно уступил «Болонье». Отставание от «Наполи» — 18 очков

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» принимала «Интер». Команды встречались на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Финальный свисток главного арбитра Даниэле Орсато зафиксировал минимальную победу хозяев со счётом 1:0.

В первой половине встречи команды показывали обоюдоострую игру. На 15-й минуте игры «Болонье» даже удалось забить в ворота миланцев усилиями нападающего Мусы Барроу, однако его гол был отменён после видеопросмотра VAR. До перерыва счёт так и не был открыт.

Во второй половине встречи «нерадзурри» завладели территориальным преимуществом, однако до опасных моментов атаки практически не доводили. На 76-й минуте хозяев точным ударом вывел вперёд нападающий Риккардо Орсолини. Ему ассистировал полузащитник Йерди Схаутен. До конца встречи игрокам миланского «Интера» так и не удалось отыграться. Итог – минимальная победа «Болоньи».

Поражение в этой встрече увеличило отставание «Интера» от «Наполи», который возглавляет турнирную таблицу, до 18 очков. «Болонья» (32) – на восьмом месте.