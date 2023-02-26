Динияр Билялетдинов считает, что в дерби «Спартак» — «Локомотив» нет однозначного фаворита

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от ответного противостояния команд в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В первом кубковом дерби мы увидели два разных тайма. Было видно, что вторую половину игры «Спартак» играл по счёту, удерживал преимущество. По движению мне понравились обе команды, здорово смотрелись. Думаю, что вторая игра получится гораздо интереснее, «Локомотив» побежит вперёд отыгрываться. Однозначного фаворита в завтрашнем дерби нет, у обеих команд есть хорошие шансы пройти дальше», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в понедельник, 27 февраля. Начало игры — в 20:00 мск. Первый матч завершился победой «Спартака» со счётом 1:0.