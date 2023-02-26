«Спартак» почтил память Николая Старостина
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Представители московского «Спартака» посетили Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память одного из первых руководителей клуба Николая Старостина. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.
Генеральный директор Евгений Мележиков, главный тренер Гильермо Абаскаль с ассистентами, капитан команды Георгий Джикия, президент спартаковской академии Сергей Родионов, председатель комитета ветеранов Олег Романцев, а также другие сотрудники клуба и заслуженные спартаковцы возложили красные и белые розы и гвоздики к могиле Старостина.
Со дня рождения Старостина прошёл ровно 121 год. Николай Петрович скончался 17 февраля 1996 года. В начале 1930-х годов Старостин был капитаном сборной Советского Союза по футболу.
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