«Спартак» почтил память Николая Старостина

Представители московского «Спартака» посетили Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память одного из первых руководителей клуба Николая Старостина. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Генеральный директор Евгений Мележиков, главный тренер Гильермо Абаскаль с ассистентами, капитан команды Георгий Джикия, президент спартаковской академии Сергей Родионов, председатель комитета ветеранов Олег Романцев, а также другие сотрудники клуба и заслуженные спартаковцы возложили красные и белые розы и гвоздики к могиле Старостина.

Со дня рождения Старостина прошёл ровно 121 год. Николай Петрович скончался 17 февраля 1996 года. В начале 1930-х годов Старостин был капитаном сборной Советского Союза по футболу.