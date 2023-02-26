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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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В финальном матче Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее в полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Ноттингем Форест» — 3:0 и 2:0. «Ньюкасл Юнайтед» на предыдущей стадии оказался сильнее «Саутгемптона» — 1:0 и 2:1.

В текущем сезоне команды встречались в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась вничью — 0:0. «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 24 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 41 очко после 23 игр.

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