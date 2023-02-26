«Альмерия» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток главного арбитра встречи Мигеля Анхеля Арьяса прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
«Барселона» в последних пяти матчах идёт без потерь — подопечные Хави набрали максимальные 15 очков, что позволило им закрепиться на первом месте турнирной таблицы. После ничейного исхода матча между «Реалом» и «Атлетико» (1:1) в 23-м туре сине-гранатовые в случае победы могут оторваться от «сливочных» на 10 очков.
«Альмерия» не может набрать очки уже три встречи подряд. Команда находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 22 очками, и даже победа в домашнем матче не гарантирует команде возможность выйти из неё.
«Барселона» уверенно обыграла «Кадис» и оторвалась от «Реала»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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