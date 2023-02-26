«Марсель» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся главные претенденты на чемпионский титул. На стадионе «Велодром» «Марсель» примет столичный «ПСЖ». Главный арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В активе парижан 57 очков, они возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. В прошлом туре команда Кристофа Галтье одержала непростую победу над «Лиллем» со счётом 4:3. Победным стал гол Лионеля Месси со штрафного на 90+5-й минуте. «Марсель» (50), занимающий вторую позицию в таблице, в прошлом туре одержал волевую победу над «Тулузой» (3:2).
8 февраля «Пари Сен-Жермен» и марсельцы играли в 1/8 финала Кубка Франции — победа осталась за подопечными Игора Тудора (2:1).
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