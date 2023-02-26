«Сказались травмы и усталость». Индзаги — о поражении «Интера» от «Болоньи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды от «Болоньи» (0:1) в гостевом матче 24-го тура Серии А.

«Первый тайм «Интер» провёл неудачно, мы показали недостаточный уровень против такой команды. Затем мы приняли меры, перестрадали тяжёлый промежуток, но в конце пропустили гол. Мы злы: сказались травмы, усталость и всё остальное, но мы должны были сделать больше. Xерез три дня после матча с «Порту» мы могли бы сыграть лучше.

Мы должны искать мотивацию каждые два-три дня, и это также и моя ответственность. Подобное уже случалось с нами. Мы обсуждали это между собой в команде, потому что в прошлом году мы лучше проводили гостевые встречи. Если бы Джеко или Чалханоглу забили, мы бы говорили о чём-то другом, но мы должны забыть сегодняшний результат и начать играть лучше на выезде», — приводит слова Индзаги FC Inter News.

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