Уткин — о натурализации Малкома: отличный вариант для него — Фёдор Олегович Малков

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на присвоение бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

«Вот жаль, что ушла традиция иностранцев на русской службе называть славянскими именами. Как вот герой, без малейшего преувеличения, Отечественной войны 1812 года, германо-шотландец генерал Барклай де Толли — ну, мало того что изначально Бёркли, так ведь Михаил Богданович, а при рождении Михаэль Андреас.

Или Леонтий Леонтьевич Бенигсен (Левин Август Готлиб Теофил). Вот была бы круть, если бы так получил паспорт Малком. Он Фелипе Силва де Оливейра Малком. Отличный вариант — Фёдор (или Филипп) Олегович Малков.

Или Клаудиньо. Полное имя — Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел. Клавдий Луисович Леонидов. Ну ладно: Клавдий Леонидович Родригес.

Что мы, не люди, что ли. А раньше ещё обязательно было бы окреститься в православие», — написал Уткин в своём телеграм-канале.