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«Атлетико» обжалует удаление Анхеля Корреа в матче с «Реалом»

«Атлетико» обжалует удаление Анхеля Корреа в матче с «Реалом»
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«Атлетико» намерен обжаловать красную карточку полузащитника Анхеля Корреа, которую тот получил в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1), сообщает AS.

Корреа покинул поле на 64-й минуте, а в протоколе арбитра указано, что игрок удалён после «удара соперника (Антонио Рюдигера) локтем». Из-за этого решения рефери аргентинец может пропустить как минимум две игры. «Матрасники», не согласные с такой ситуацией, обратятся в Апелляционный комитет в ближайшее время.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Удаление не помешало «Атлетико» открыть счёт на 78-й минуте: после подачи Антуана Гризманна ворота «сливочных» поразил Хосе Хименес. Подопечные Карло Анчелотти сравняли счёт спустя семь минут – мяч на свой счёт записал 18-летний форвард Альваро Родригес.

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