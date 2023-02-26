Гладилин: с «Локо» «Спартак» будет вести игру и владеть преимуществом — это его стиль
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответной встречи «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России, которая состоится завтра, 27 февраля. В первой игре сильнее были подопечные Гильермо Абаскаля, которые победили с минимальным счётом.
«Будет такой же боевой матч. Качество поля будет выше, преимущество «Спартака» будет больше. «Спартак» будет вести игру и иметь преимущество. Это стиль игры «Спартака». «Локомотив» играет от обороны, на контратаках.
Учитывая ещё и Дзюбу в составе, будет много навалов, борьбы и единоборств. Потенциал «Спартака» выше, чем у «Локомотива». Я думаю, что «Спартак» победит с более крупным счётом», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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