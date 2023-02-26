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«Бавария» — «Унион»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Бавария» — «Унион»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги встретятся мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом круге текущего сезона чемпионата Германии «Унион» и «Бавария» сыграли вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте встречи отличился нидерландский нападающий «Униона» Шеральдо Бекер. Через три минуты полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих забил ответный мяч.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 43 очка после 21 матча. «Унион» находится на третьей строчке, также заработав 43 очка. Лидирует «Боруссия» Дортмунд (46).

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