«В этом сезоне он вернулся к своей лучшей форме». Руни — о форварде «МЮ» Рашфорде

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рашфорде, который после возобновления клубного сезона демонстрирует впечатляющую форму — 16 голов в 18 матчах во всех сезонах. 25-летний англичанин проводит самый результативный сезон в своей карьере.
«Он показывает фантастическое выступление. Маркус действительно топ-игрок, и он доказал это в самом начале своей карьеры. В последние пару сезонов у него был небольшой спад, поэтому ему было важно вернуться к своим лучшим кондициям. Он снова стал нацеленным, агрессивным и уверенным перед воротами. И я чувствовал, что какое-то время у него не хватало уверенности в себе, но в этом сезоне он вернулся к своей лучшей форме», — приводит слова Руни ESPN US.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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