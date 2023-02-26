«Челси» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, «Челси» не выигрывает в АПЛ уже в пяти матчах подряд.
Последнюю победу в АПЛ подопечные Грэма Поттера одержали в матче 20-го тура с «Кристал Пэлас». Встреча состоялась 15 января. Далее синие сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0), «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1), а также проиграли «Саутгемптону» (0:1) и «Тоттенхэму» (0:2).
В феврале «Челси» забил один мяч во всех турнирах. Встреча с дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась поражением со счётом 0:1.
«Челси» находится на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, заработав 31 очко после 24 игр. Лидирует «Арсенал» (57).
- 26 февраля 2023
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