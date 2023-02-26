«Бавария» — «Унион»: стартовые составы команд на матч Бундеслиги

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В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги встретятся мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Зоммер, Станишич, Павар, де Лигт, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг.

«Унион»: Рённов, Дуки, Кнохе, Лейте, Руссийон, Триммель, Лайдуни, Хедира, Торсбю, Бекер, Сибачо.

В первом круге текущего сезона чемпионата Германии «Унион» и «Бавария» сыграли вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте встречи отличился нидерландский нападающий «Униона» Шеральдо Бекер. Через три минуты полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих забил ответный мяч.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 43 очка после 21 матча. «Унион» находится на третьей строчке, также заработав 43 очка. Лидирует «Боруссия» Дортмунд (46).